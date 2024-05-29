الأردن يسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تضم 40 شاحنة

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع سُيرت من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحسب ما ذكرت الهيئة الأربعاء.

والقافلة الجديدة التي تضم 40 شاحنة هي الثانية التي تعبر خلال هذا الأسبوع، ليرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال أيام إلى 80 شاحنة، على ما أوضح بيان للهيئة.

وسُيرت القافلة بالتعاون مع عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات، منها هيومن أبيل، ومسلمون حول العالم، وقطر الخيرية، وجمعية عملية الابتسامة، وغيرها، وفق البيان.

وحملت القافلة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية والخيم، ليصار إلى توزيعها على الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع المحاصر.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي: «نقف أمام كارثة إنسانية، والحل الوحيد هو إرسال المزيد من المساعدات وفتح المعابر وتسهيل عملية إدخال القوافل الإنسانية بمختلف أنواعها».

وأضاف الشبلي: «مختلف المنظمات الشريكة والدول الشقيقة والصديقة تقدم الدعم اللا متناهي لأهلنا في غزة، ويعمل فريقنا وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية على تجهيز وتسيير وإدخال هذه المواد بشتى أنواعها».

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 1757 شاحنة و53 طائرة عبر مطار العريش.



