إيطاليون يعطلون حركة القطارات احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة

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نظم مئات الإيطاليين، وقفة بمحطة القطار المركزية بمدينة بولونيا شمالا، للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى لتوقف مؤقت لحركة المرور.

وأفاد الإعلام الإيطالي بأن مجموعة من الداعمين لفلسطين تجمعوا في بولونيا ضمن وقفة احتجاج بشعار «أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة».

وأغلق المتظاهرون منصتين في السكك الحديدية في محطة القطار المركزية أمام حركة المرور، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات من قبيل: «فلسطين حرة»، وعبروا عن تضامنهم مع فلسطين.

يأتي ذلك عقب ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر بمدينة رفح خلال الساعات الـ48 الماضية، بقصفه خياما للنازحين في مناطق زعم أنها «آمنة»، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين.



