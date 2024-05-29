وزير مالية يوناني سابق يعرب عن استيائه من صورة الجمهورية نيكي هيلي

أعرب وزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس عن استيائه من صورة المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي أثناء كتابه عبارة "FINISH THEM" على قذائف إسرائيلية.

وكتب فاروفاكيس (وزير المالية في اليونان 2015) في حسابه على منصة "إكس": "نيكي هيلي في إسرائيل تكتب عبارة "FINISH THEM" على القذائف التي كان الجيش الإسرائيلي على وشك إطلاقها على رفح في تحدٍ لمحكمة العدل الدولية. قدم بايدن القذائف، وقام الجمهوريون بتوقيعها. إن الطبقة السياسية الأمريكية متحدة في تواطؤها مع هذه الإبادة الجماعية".

ويتم تداول صور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تظهر المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري في أثناء جولة لها عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وعلى وجه التحديد زارت بطارية مدفعية تابعة للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.

واعتبر مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورة هيلي بمثابة دعوة إلى الإبادة الجماعية، واتهموا السياسية الأمريكية بالإرهاب وطالبوا باعتقالها.

وقالت الجمهورية خلال زيارتها إن "غالبية الشعب الأمريكي تدعم إسرائيل"، وطلبت "التعبير عن التضامن مع إسرائيل"، مضيفة أن "هذه الكلمات موجهة ليس فقط إلى الإسرائيليين ولكن أيضا إلى الأمريكيين".

وعلقت السفارة الروسية لدى مصر على صور نيكي هيلي، المندوبة الدائمة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري، التي تدعو إلى "إنهاء" الفلسطينيين.

وقالت السفارة في بيان "هذا عرض حقيقي للسياسة الخارجية "المحبة للسلام" للبيت الأبيض، التي قد عانت بسببها حتى الآن أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن تعاني منها فلسطين".

وأضافت: "الآن حصل مفهوم "الشر العالمي" على معنى جديد، على الرغم من أنه كان يبدو أن جميع "الخطوط الحمراء" التي يمكن تخيلها قد تم تجاوزها".