خفض سعر الفائدة الكورية الجنوبية بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد المتعثر

خفض بنك كوريا المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس قبل 5 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في البلاد، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين الناجم عن مخطط الرسوم الجمركية الشامل لواشنطن.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا خفض سعر الفائدة الرئيسية من 75ر2% إلى 5ر2% في اجتماعها الشهري لتحديد أسعار الفائدة في سول.

وخفض البنك توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2025 بشكل حاد من 5ر1% إلى 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وعقب إعلان خفض الفائدة ارتفعت أسعار الأسهم الكورية الجنوبية، ليرتفع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول للأوراق المالية بنسبة 7ر1%.

وعلى الرغم من تراجع التوترات التجارية مؤخرًا، لا يزال من المتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب الآثار المستمرة لزيادة الرسوم الجمركية.

وذكر البنك الكوري الجنوبي في بيانه أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيستمران في التأثير سلبا على الأسواق. وأضاف أن خلق فرص العمل في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات كان بطيئًا.

وفي الربع الأول، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يمثل أول انكماش على أساس ربع سنوي في 9 أشهر.

وجاء هذا الانكماش غير المتوقع في الوقت الذي تسببت فيه محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر في فوضى سياسية وتراجع إنفاق المستهلكين. وتمت إقالة يون من منصبه الشهر الماضي، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة لـ يون في الثالث من يونيو.

وأثرت إجراءات واشنطن الجمركية الشاملة أيضا على اقتصاد كوريا الجنوبية المعتمد على التجارة. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية الجنوبية، لكن تم تأجيل التنفيذ لاحقا لمدة 90 يوما.