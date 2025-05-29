فون دير لاين تدعو إلى بناء أوروبا مستقلة وتتوقع تشكيل نظام عالمي جديد

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى بناء أوروبا مستقلة.

وفي أعقاب تسلّمها جائزة شارلمان (بالألمانية كارل برايز) الممنوحة من مدينة آخن الألمانية، قالت فون دير لاين، في مبنى بلدية المدينة، اليوم الخميس: "أوروبا مستقلة – أعلم أن هذه الرسالة تبدو مخيفة للكثيرين. لكن الأمر يتعلق في جوهره بحريتنا".

وأضافت محذرة أنه لا يجوز للمرء أن يستسلم للفكرة الخاطئة بأن كل شيء سيعود كما كان في السابق.

وأردفت: "فهذا لن يحدث، لأن التوترات الجيوسياسية هائلة.. عاد العالم من جديد للتأثر بقوى إمبريالية وحروب إمبريالية، وبقوى عظمى مستعدة لاستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق مكاسبها".

وأوضحت فون دير لاين، أن أوروبا تجد نفسها في مواجهة أعداء مصممين على تقويض الديمقراطية.

وقالت: "لا يوجد مثال أكثر وضوحًا على ذلك من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحشية وعديمة الرحمة ضد أوكرانيا".

ورأت أن هذا هو السبب الذي جعل الحاجة للاستثمار في الأمن الأوروبي، أكثر إلحاحًا.

وأشارت فون دير لاين، إلى أنه "خلال هذا العقد سيتشكل نظام عالمي جديد"، ورأت أنه يجب أن يصاغ هذا النظام العالمي الجديد من قِبَل أوروبا.

واستطردت: "مهمتنا هي الاستقلال الأوروبي".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعربت فون دير لاين، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء شراكة تجارية على أساس أكثر متانة مع الولايات المتحدة، لكنها رأت أن هناك أيضًا إمكانات اقتصادية في أماكن أخرى.

وقالت: "نعلم أيضًا أن 87% من التجارة العالمية تتم مع دول أخرى، جميعها تبحث عن الاستقرار وتترقب الفرص. وهذا ما يمكن أن تقدمه أوروبا".

ولأول مرة هذا العام يُمْنَح مع الجائزة المرموقة، مكافأة مالية كبيرة بقيمة مليون يورو، وأعلنت فون دير لاين عزمها تخصيص هذه المكافأة لمشروعات تعود بالفائدة على الأطفال الأوكرانيين، وسيتم البت في طريقة توزيع هذه المكافأة بشكل مشترك بين الفائز بالجائزة والإدارة المسؤولة عن منحها.

وكان زوجان من رجال الأعمال في مدينة آخن تبرعا بهذا المبلغ.