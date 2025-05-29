الصحفيين الفلسطينية: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 221 شهيدا

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينية، إن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع في قطاع غزة إلى 221 شهيدا، عقب استشهاد الزميل الصحفي معتز محمد رجب مساء اليوم الأربعاء.

وأدانت نقابة الصحفيين في بيان لها، جريمة اغتيال الزميل الصحفي معتز رجب، الذي ارتقى شهيدًا أثناء تأديته واجبه المهني في تغطية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، حيث استهدفت طائرات الاحتلال مركبة مدنية في شارع النفق بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت النقابة أن هذا الاستهداف الدموي المتكرر للصحفيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية يأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إسكات الصوت الحر، وفرض التعتيم الإعلامي على جرائمه، ومنع إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم. وبينت أن عدد شهداء الأسرة الصحفية ارتفع منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى (221) شهيدًا من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، في جريمة متواصلة وتُعد خرقًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن الحماية للصحفيين أثناء النزاعات.

وطالبت النقابة، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جادة وسريعة في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، وإصدار أوامر اعتقال فورية بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بتكثيف التغطية الإعلامية للجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتسليط الضوء على معاناة الصحافة الفلسطينية التي تدفع أرواح أبنائها ثمنًا للحقيقة.

وقالت إن استشهاد الزميل رجب يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الأليمة لفرسان الكلمة والصورة، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تُسكت الحقيقة، ولن تُرهِب الأقلام الحرة التي قررت أن تبقى شاهدة على الظلم والعدوان، وصوتًا لشعبنا الأعزل الذي يتعرض للإبادة الجماعية.