استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حاجزا للشرطة الفلسطينية ومستودعا غذائيا وأرضا خالية وتجمعا للمواطنين في مدينتي خان يونس وغزة.

ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث الغارات، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت حاجزا للشرطة الفلسطينية في محيط المسلخ جنوبي خان يونس، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر أن جثماني القتيلين والمصابين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وسبق ذلك إصابة 3 فلسطينيين بجروح طفيفة في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا غذائيا وأرضا خالية في منطقة المواصي غرب المدينة، وفق مصدر طبي للأناضول.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن الغارة الإسرائيلية تسببت باندلاع النيران في المستودع وعدد من خيام النازحين بالمكان المستهدف.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي لمراسل الأناضول بوصول جثمان قتيل وعدد من المصابين إلى المستشفى المعمداني، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة تجمعا للمواطنين خلف مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

ومساء الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، قتل 10 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدتان، وأصيب 18 آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط برج الإسراء بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 أشهر، قتل الجيش الإسرائيلي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، نحو 910 فلسطينيين وأصاب 2747 آخرين في خروقات متواصلة للاتفاق حتى الأربعاء.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية.