وزيرة الثقافة تفتتح «غرام في الكرنك» على مسرح البالون بحضور جماهيري كامل العدد

شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، افتتاح العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك»، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك مساء أمس الخميس على مسرح البالون بالعجوزة.

ويُقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة، وفي إطار توجيهاتها بتطوير عروض البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

وحضر افتتاح العرض الفنان أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، والفنان والمخرج وليد عوني، والناقد طارق الشناوي، والكاتب الصحفي محمود المملوك، والكاتب الصحفي أحمد صبري، إلى جانب كوكبة من قيادات وزارة الثقافة.

ويُعد «غرام في الكرنك» عرضًا غنائيًا استعراضيًا مستوحى من فيلم «غرام في الكرنك» الذي تم إنتاجه عام 1967، ويعبر عن الهوية المصرية من خلال لوحات فنية واستعراضية متنوعة.

العرض بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، ويشارك فيه: المايسترو محمود صادق في الرؤية الموسيقية، ومحمد جابر للديكور، وعز حلمي للإضاءة، وهبة جودة للملابس، وإسلام عباس للماكياج، وعبد الرحمن غريب للمونتاج والفيديو ميكينج، ومحمد عمر وأحمد مصطفى كمخرجين مساعدين، وأحمد شعراوي مخرجًا منفذًا، فيما يتولى الفنان تامر عبد المنعم الرؤية والإخراج.

ومن جانبه، أعرب الفنان تامر عبد المنعم، مخرج العرض، عن سعادته بتقديم «غرام في الكرنك» خلال فترة رئاسته للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مؤكدًا حرصه على تقديم عروض فنية تليق بتاريخ المسرح الاستعراضي المصري.