اتحاد جدة يفاوض كلوب لخلافة كونسيساو

كشفت تقارير صحفية عن تحركات من جانب إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لإقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع «سبورت إيطاليا»، فإن نادي الاتحاد، وبعد انفصاله عن المدرب سيرجيو كونسيساو، بات مهتمًا بشكل جاد بضم كلوب لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة السعودية تسعى لإقناع المدرب الألماني بقبول المهمة، في إطار خطة لتعزيز قدرات الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «اليوم» السعودية وجود اتصالات قوية بين نادي الاتحاد وكلوب، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب أحد أندية الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تسعى لحسم الصفقة بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج، مع الرهان على خبرات كلوب الكبيرة ونجاحاته السابقة مع ليفربول، والتي قد تمنح الفريق دفعة فنية كبيرة.

ويشغل يورجن كلوب حاليًا منصب مدير قسم كرة القدم العالمية في مجموعة «رد بول»، بعد رحيله عن ليفربول في صيف 2024، دون ارتباطه بأي نادٍ كمدرب حتى الآن.