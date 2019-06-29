نيويورك ريد بولز يحقق انتصارا مقنعا على شيكاغو فاير بالدوري الأمريكي

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حقق نيويورك ريد بولز انتصارا مقنعا وتغلب على شيكاغو فاير 3 / 1 مساء الجمعة ضمن منافسات مجموعة الشرق بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ورفع نيويورك ريد بولز رصيده في المركز الرابع بالمجموعة إلى 27 نقطة حصدها خلال 17 مباراة بينما تجمد رصيد شيكاغو فاير عند 18 نقطة حصدها خلال 18 مباراة.

وتقدم نيويورك ريد بولز بهدفين سجلهما أليخادروز جامارا وبراين وايت في الدقيقتين الثامنة و59 ثم رد شيكاغو فاير بهدف للاعب نيمانيا نيكوليتش في الدقيقة 81 قبل أن يختتم دانيال روير التسجيل بالهدف الثالث لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 90 .

وفي مباراة أخرى، تغلب كولورادو رابيدز على لوس أنجليس إف.سي 1 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير بمجموعة الغرب، ويتجمد رصيد لوس أنجليس عند 37 نقطة في صدارة الجموعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وسجله داني ويلسون.