 وكالة: إيران تصدر أمر اعتقال بحق ترامب في قضية قتل سليماني - بوابة الشروق
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وكالة: إيران تصدر أمر اعتقال بحق ترامب في قضية قتل سليماني

الجنرال الإيراني قاسم سليماني
الجنرال الإيراني قاسم سليماني
وكالات:
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 2:41 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 2:41 م

نقلت وكالة فارس للأنباء عن مدعي عام طهران علي القاصي مهر قوله يوم الإثنين إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأوضح أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص هي القتل والعمل الإرهابي، مضيفا: "على رأس هذه القائمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وسيتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية".

وفي الثالث من يناير قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

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