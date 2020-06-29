إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تسمح لبوينج باستئناف الرحلات التجريبية لطائرات 737 ماكس

سمحت إدارة الطيران الاتحادية لشركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات باستئناف الرحلات التجريبية لطائرات 737 ماكس للحصول على شهادة بصلاحية الطائرة، حسبما أكد متحدث باسم الإدارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن اختبارات الاعتماد والصلاحية يمكن أن تبدأ يوم الاثنين.

من المتوقع أن يستمر البرنامج لعدة أيام، وهو حاسم لبوينج حيث تتطلع شركة صناعة الطائرات إلى التعافي من أسوأ فضيحة تعرضت لها على الإطلاق.

ويأتى التصريح بعد أن قدمت بوينج إصلاحات خاصة بالسلامة للوكالة الحكومية لمراجعتها وأشارت إلى أن إدارة الطيران الاتحادية وافقت على الخطط.

ولم تعلق بوينج على موعد استئناف الرحلات الجوية، مع احتمال حدوث تأجيل في اللحظات الأخيرة.

وذكر متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد إلكتروني "نواصل العمل بجد لإعادة طائرات 737 ماكس بأمان إلى الخدمة التجارية. ونحن نخضع لإدارة الطيران الاتحادية وهيئات تنظيم الطيران العالمية بشأن العملية".