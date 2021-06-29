وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي التنسيق لوقف التدخلات الإيرانية

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التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان "تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وتطرقا أيضا إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.