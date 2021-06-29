تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر بالأسواق العالمية بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع وأسوأ أداء شهري منذ 2016، وسط ترقب الأسواق لتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واستقرار أداء الدولار مع مخاوف من تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 777 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 666 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 888 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6216 جنيها.

وعالميا، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.59% أي ما يعادل 10.50 دولار عند 1769.80 دولار للأوقية، وخسر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.52% أو ما يوازي 9.32 دولار إلى 1769.16 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.82% عند 26.07 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات- عند 91.928 نقطة.

ويتجه الذهب إلى أكبر انخفاض شهري في أكثر من 4 سنوات بعد أن سرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتيرة تشديد السياسة النقدية، ما دفع أسعار المعدن النفيس للتراجع بنحو 6.9% هذا الشهر حتى الآن، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ نوفمبر 2016.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، إن الفيدرالي أحرز تطورا كبيرا تجاه مستهدف التضخم من أجل البدء في خفض مشتريات الأصول، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية.

ويعد الذهب ملاذا آمنا ضد تقلبات الأسواق والتضخم، فيما يزيد رفع سعر الفائدة من تكلفة حيازة المعدن النفيس ويقلل من جاذبيته.