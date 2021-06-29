 الخارجية الفلسطينية: هدم المنازل في حي البستان استكمال لجرائم الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: هدم المنازل في حي البستان استكمال لجرائم الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:41 م

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، امتداد لعملية التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين المقدسيين التي مارستها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وتستكملها الحكومة الحالية.

وأضافت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الهدم إمعان إسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها ومعالمها وفقا لرواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية، ودليل على الوجه الحقيقي لحكومة "بينت-لبيد" باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين.

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