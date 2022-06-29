رئيس ليتوانيا يطالب بوجود أقوى لحلف الناتو في البلطيق

جدد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا يوم الثلاثاء، دعواته لوجود أقوى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجناح الشرقي للحلف الدفاعي في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الحلف في مدريد لعقد قمة رئيسية لمناقشة استراتيجيته المستقبلية.

وقال ناوسيدا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في فيلنيوس، إنه في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا ، يتعين الانتقال من موقف الردع إلى موقف الدفاع الأمامي في قمة الناتو المقبلة.

وأضاف ناوسيدا أن منطق الناتو للدفاع عن بحر البلطيق "لم يعد قابلا للتطبيق" وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من نشر القوات البرية في دول البلطيق وأماكن أخرى على طول الجناح الشرقي للناتو. كما أوضح ضرورة اتباع نظام الدفاع الجوي بدلا من المراقبة الجوية.

وقال ناوسيدا بكلمات ثابتة ، إنه يتوقع موافقة القمة على تحديث المجموعات القتالية الحالية متعددة الجنسيات التابعة للحلف إلى مستوى الألوية في الدول الأعضاء على الجناح الشرقي.

يشار إلى أن ألمانيا كشفت بالفعل عن نيتها قيادة اللواء القتالي التابع لحلف الناتو في ليتوانيا. وأكد ناوسيدا أن "هذا يدل على أن التزام ألمانيا بنشر المزيد من القوات هنا في ليتوانيا قوي جدا وحازم"، مضيفا: "ونحن نقدر ذلك كثيرا".