السلطة الفلسطينية تدين قيام الجيش الإسرائيلي بقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية قيام الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية، واعتبرته ضحية لإفلات إسرائيل من العقاب.

ووصفت الوزارة، في بيان صحفي، مقتل الشاب محمد مرعي /25 عاما/ خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، فجر اليوم، بأنه "جريمة بشعة وحلقة جديدة من مسلسل الإعدامات الميدانية للفلسطينيين".

وقالت الوزارة إن مقتل الشاب "ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحادثة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم".

وكان مصدر طبي فلسطيني قال إن الشاب لقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص قوات إسرائيلية في مواجهات وقعت فجر اليوم.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن قوة من الجيش دخلت جنين لاعتقال مطلوبين وتعرضت لإلقاء عبوات ناسفة، فرد الجنود بإطلاق النار على مشبوهين، ولوحظت إصابة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.