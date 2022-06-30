نجح مروان حمدي، مهاجم سموحة، في تسجيل هدفين أمام الأهلي في اللقاء الذي خسره الفريق الأحمر بنتيجة 3-1، واقيم على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري.

وبهدفيه في الأهلي يعادل مروان حمدي، أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في صدارة الهدافين بالنسخة الجارية من الدوري.

وسجل مروان حمدي هدفًا مبكرًا لفريقه بعد مرور 9 دقائق من عمر الشوط الأول من مباراتهم أمام الأهلي بعد مراوغة دفاع الأخير وتسديدها في المرمى قبل أن يُسجل هدفًا مشابهًا بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

ورفع مروان حمدي رصيده إلى الهدف رقم 12 بالنسخة الجارية من الدوري متساويًا مع زيزو في صدارة هدافي النسخة الجارية من الدوري.