سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 388ر12 تريليون ين (91 مليار دولار).

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن المبيعات تجاوزت التوقعات التي كانت 3ر3% بعد زيادتها في أبريل الماضي بنسبة 1ر3% وفقا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي بعد زيادتها بنسبة 1% خلال أبريل الماضي.

كما زادت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% شهريا وبنسبة 6ر10% سنويا إلى 854ر32 تريليون ين، في حين زادت المبيعات التجارية بنسبة 6ر0% شهريا وبنسبة 6ر8% سنويا إلى 242ر45 تريليون ين.