 لحظة بلحظة - الأهلي (0) ضد البنك (0).. الدوري الممتاز - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة - الأهلي (0) ضد البنك (0).. الدوري الممتاز

الشروق
نشر في: الخميس 29 يونيو 2023 - 9:12 م | آخر تحديث: الخميس 29 يونيو 2023 - 9:37 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.

ق 15.. انحصار اللعب في منتصف الملعب بالدقائق الماضية.

ق 10.. الأهلي يسيطر على مجريات اللعب في الدقائق الماضية.

ق 5.. تسديدة قوية من محمد شريف ولكن بجوار مرمى البنك الأهلي 

انطلاق المباراة

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

فيما يمثل البنك الأهلي في مواجهة اليوم كل من: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار- إسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - إسلام جابر - أحمد ياسر - كريم بامبو.

الهجوم: محمود قاعود.


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