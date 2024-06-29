انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

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بدأ قرابة مليوني ناخب موريتاني اليوم السبت الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد من بين سبعة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية.

ويشارك في هذه الانتخابات الناشط الحقوقي المعارض والمناهض للعبودية وعضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد اعبيد، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض حمادي ولد سيد المختار ، والمحامي العيد ولد محمدن، والطبيب الجراح المعارض أوتوما سوماري المدعوم من تيارات سياسية وشبابية معارضة، وبا بوكار مرشح حزب التحالف من أجل العدالة المعارض ومحمد الأمين المرتجي ولد الوافي مرشح مستقل.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت خمسة آلاف و400 مكتب اقتراع موزعة على عموم محافظات (ولايات) البلاد الـ 15 وسيصوت الموريتانيون في الخارج في 52 مكتبا تم فتحها في أوربا وآسيا وآمريكا وافريقيا.

وهذا ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا منذ اطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1991.

ويبقى الرئيس الغزواني الأوفر حظا نظرا لتواجده في أغلب الولايات خاصة في الولايات الشرقية ذات الكثافة الانتخابية الكبيرة حيث مازال النفوذ القبلي والجهوي والعشائري يتحكم في خيارات الناخبين.

وأظهرت التجمعات الانتخابية في المدن الكبرى حضورا كبيرا لمرشحي المعارضة.

ومن المقرر إغلاق مكاتب التصويت مساء اليوم على أن تبدأ عمليات الفرز مباشرة.