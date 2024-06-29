السعودية تدين مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان بالضفة وتحذر من العواقب

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم السبت، رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش نيته تشريع خمس بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن خطوة سموتريتش بشأن تشريع خمس بؤر استيطانية محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام، مؤكدا أنه لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية.