الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة

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أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن يسرائيل ناتان روزنفيلد، الجندي في وحدة الهندسة القتالية، والبالغ من العمر 20 عامًا، قُتل اليوم في معركة بشمال غزة.

وأعلنت مصادر عبرية، قبل قليل، مقتل جندي وإصابة آخرين، قي استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن جنديًا قُتل على الأقل وأصيب آخرين، جراء استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد في القطاع.

وأشارت إلى وقوع «حدث أمني صعب» خاضع للرقابة في غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زرعناها مسبقاً».

من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها يدكون تجمعات لجنود الاحتلال جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وكتبت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «كتائب القسام تدك تحشدات العدو في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون».

وفي وقت سابق، أعلنت القسام استهداف برج جرافة عسكرية في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت إن عناصرها استهدفوا برج جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها بمنطقة «الشهلات» ببني سهيلا.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.