كندا تطالب أمريكا بتوضيحات عاجلة بشأن وفاة كندي محتجز لدى إدارة الهجرة

طالبت السلطات الكندية الحصول على معلومات بشأن وفاة كندي يبلغ من العمر 49 عاماً، هذا الأسبوع أثناء احتجازه لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في ولاية فلوريدا.

وقالت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان، إن جوني نوفييلو توفي في 23 يونيو، بعدما عُثر عليه فاقداً للوعي داخل مركز احتجاز فيدرالي في ميامي، حيث كان محتجزاً "بانتظار استكمال إجراءات الترحيل" من الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن "الطاقم الطبي استجاب على الفور وبدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الخارجية الآلي، وتم الاتصال بخدمة الطوارئ 911".

ودخل نوفييلو الولايات المتحدة لأول مرة عام 1988 بتأشيرة قانونية، وحصل على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) بعد 3 سنوات، وقد أُلقي القبض عليه من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في 15 مايو.

وأُدين نوفييلو بعدة تهم تتعلق بالمخدرات، من بينها الابتزاز والاتجار بالمخدرات في مقاطعة فولوشيا بولاية فلوريدا، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 شهراً في عام 2023.

وجاء في بيان الوكالة أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ألقت القبض على نوفييلو في 15 مايو، ورأت أن شروط الترحيل من الولايات المتحدة تنطبق عليه بسبب إداناته المتعلقة بمواد خاضعة للرقابة.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في منشور على منصة "إكس"، أن السلطات الكندية أُبلغت بوفاة نوفييلو أثناء احتجازه في الولايات المتحدة، وأن مسؤولي القنصلية الكندية "يسعون بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من المسؤولين الأمريكيين".

تاسع وفاة في مراكز الاحتجاز

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن نوفييلو هو تاسع حالة وفاة هذا العام في مراكز احتجاز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، والرابعة في منشأة احتجاز بولاية فلوريدا.

وقالت الوكالة في بيانها: "تواصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التزامها بضمان أن يقيم جميع المحتجزين لديها في بيئات سالمة وآمنة وإنسانية"، مضيفة أنه "لا يُحرم أي أجنبي محتجز بصورة غير قانونية من الرعاية الطبية الطارئة في أي وقت خلال فترة احتجازه".

وتتيح القوانين الفيدرالية للحكومة الأمريكية إلغاء بطاقات الإقامة الدائمة وترحيل حامليها في حال ارتكابهم جرائم معينة، من بينها الاتجار بالمخدرات وجرائم جنائية خطيرة أخرى، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقال دانيال ليسينج، المحامي الذي مثل نوفييلو في قضية الابتزاز التي تعود إلى عام 2023، والمتعلقة ببيع مواد أفيونية، مثل الأوكسيكودون والهيدرومورفين والهيدروكودون، في دايتونا بيتش، لصحيفة "ميامي هيرالد" إن موكله "كان يعمل فقط، ولم يكن هناك شيء خارج عن المألوف، ولا أي مخالفات، ولا شيء آخر".

وأضاف: "لم يخطر ببالي أي شيء قد يشير إلى أن جوني نوفييلو كان يشكل خطراً على أي شخص"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار ليسينج إلى أن عائلة نوفييلو ذكرت أنه كان مصاباً بالصرع، ويتناول أدوية مضادة لنوبات التشنج، وأنهم "بذلوا جهداً شاقاً لضمان حصوله على أدويته".