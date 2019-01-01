شين فين يتهم جونسون بالازدراء «المهين» لرئيس وزراء أيرلندا

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اتهم حزب شين فين الجمهوري الأيرلندي، رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بالازدراء "المهين للغاية" لرئيس وزراء ايرلندا، نظرًا لأن جونسون لم يتصل به منذ توليه منصبه يوم الأربعاء الماضي.

وقالت ميشيل أونيل زعيمة شين فين في ايرلندا الشمالية إنها أثارت عدم اتصال جونسون برئيس الوزراء الايرلندي ليو فارداكار مع وزير شؤون ايرلندا الشمالية الجديد جوليان سميث.

وتابعت أونيل: "هذا مهين للغاية في ظل التأثير الكارثي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جزيرة ايرلندا".

وأضافت: "أبلغنا (سميث) أن المواطنين هنا صوتوا للبقاء (داخل الاتحاد الأوروبي) ويجب احترام رغباتهم وليس تجاهلها تمامًا".

وقد تحدث جونسون هاتفيا مع زعماء آخرين منذ توليه منصبه، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.