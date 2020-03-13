خاص - الفيفا يرسل غدا خارطة طريق الانتخابات لاتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة في تصريح خاص لـ"الشروق" عن وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدا الخميس، يشرح من خلاله خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الحالية لاتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر أن الخطاب الذي سيصل من الفيفا يشمل المد للجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لمدة ثلاثة شهور تنتهي بنهاية أكتوبر.

وأضاف أن الفيفا سيحدد من خلال الخطاب موعد إجراء الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد اللائحة، ثم موعد إجراء الجمعية العمومية العادية التي ستشهد إقامة انتخابات مجلس الإدارة، مشيرا أن مفاجأة قد يحملها خطاب الفيفا بتحديد مدة مجلس الإدارة الجديد بدورة انتخابية كاملة لمدة ٤ سنوات تبدأ في ٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٠٢٤، وليس لمدة عام واحد.

وذكر المصدر أن الاتحاد الدولي لم يقتنع بالأسباب التي ساقتها اللجنة الخماسية من خلال خطابات اللجنة الأولمبية بشأن الانتظار لنهاية الموسم الرياضي من أجل عمل تصنيف أعضاء الجمعية العمومية، وتمسك الفيفا باتخاذ الإجراءات لعقد الجمعية العمومية ولو بحضور ٢٢٥ عضو دون التقيد بتقليص العدد إلى ٩٥ عضو حسب رؤية اللجنة الخماسية.

جدير بالذكر أن تكليف اللجنة الخماسية بإدارة شئون اتحاد الكرة من قبل الفيفا ينتهي الجمعة ٣١ يوليو، طبقا للعقد المبرم بسن اللجنة والفيفا، والخطاب الجديد سيبقي على اللجنة الخماسية لحين إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.

1