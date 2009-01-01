نيبال تقترب من مضاعفة عدد نمورها بحلول عام 2022

ذكر رئيس وزراء نيبال، كيه بي شارما أولي اليوم الأربعاء أن بلاده على وشك أن تحقق هدفها لمضاعفة عدد نمورها بحلول عام 2022 .

وكتب أولي في تغريدة له بمناسبة اليوم العالمي للنمور وهو احتفال سنوي لزيادة الوعي بالحفاظ على النمور "تقترب نيبال من مضاعفة عدد النمور، ونحن ملتزمون تماما بالهدف العالمي بحلول عام 2022، مع شركائنا".

ولم يكشف أولي عن أرقام محددة، لكن أظهرت نتائج تعداد النمور في عام 2018 أن عدد النمور في نيبال ازداد ليصل إلى 235 مقارنة بـ 121 نمرا في عام 2009 .

وذكر الصندوق العالمي للحياة البرية أنه إذا استمر معدل النمو الحالي، يمكن أن تصبح نيبال الأولى من بين 13 دولة، حيث تعهدت بمضاعفة عدد نمورها بحلول عام 2022، خلال قمة روسيا لحماية النمور والتي عقدت في سان بطرسبورج في عامم 2010.

وفي العقود الأخيرة، تحشد السلطات النيبالية بنجاح مجتمعاتها المحلية للحفاظ على الحياة البرية المهددة بالانقراض وموطنها. وطبقا للصندوق فإن حوالي 3900 نمر متركون في البرية في مختلف أنحاء العالم.