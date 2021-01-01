الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا، مساء اليوم الخميس، بتكليف، رضا غرسلاوي، بتسيير أعمال وزارة الداخلية.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ بعض القرارات مساء الأحد الماضي، منها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة.