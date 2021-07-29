كوريا الجنوبية تسجل 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 1674 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 195 ألفا و99 إصابة.

وأوضحت الوكالة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، شفاء 1,065 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 171 ألفا و559 حالة، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ مجموع الوفيات 2085 وبلغ معدل الوفيات 1.07%.

وأضافت أن مجموع من تلقوا لقاحات كورونا 18 مليونا و380 ألف شخصا، أو 35.8% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من اللقاح، وتم تطعيم 7.02 مليون شخص بالكامل.