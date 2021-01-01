قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة مستعدة بشكل كامل للتعامل مع الفيضان وفترة أقصى الاحتياجات، لافتًا إلى أن الاستعداد ليس وليد اللحظة.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الفيضان فوق المتوسط هذا العام، وفقًا لمؤشرات كميات الأمطار الساقطة على منابع النيل التي ترصدها أجهزة الوزارة المعنية.

وأوضح أن الوزارة تبدأ تحركاتها منذ شهر مارس وأبريل للاستعداد لفترة الفيضان وأقصى الاحتياجات ومستمرة في تحركاتها خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن عملية الاستعداد شاملة.

وأشار متحدث الري، إلى أن فترة أقصى الاحتياجات تشهد استهلاكًا عاليًا للمياه في الزراعة أو الشرب أو المظاهر الأخرى، قائلًا إن جميع إدارات الري أعلنت حالة الاستنفار منذ بداية فترة أقصى الاحتياجات؛ للاطمئنان على مناسيب المياه في الترع والمصارف ومحطات الرفع.

ولفت إلى تخصيص محطات متنقلة للتعامل مع أي مواقف طارئة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطهير كل الترع والمصارف من الحشائش لضمان قدرة قطاعات الترع والمصارف على تحمل أي تصرفات مارة.

وأعرب عن أمنياته في أن يمر موسم الفيضان على خير، والاطمئنان بوصول احتياجات جميع المستهلكين للمياه في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة، مختتمًا أنه الدور الذي تضطلع به الوزارة تجاه جميع المنتفعين.