الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد حتى الأسبوع المقبل

شاكر: امتداد منخفض الهند الموسمي سبب ارتفاع درجات الحرارة





قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الجارية تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تستمر على مدار الأسبوع المقبل، مؤكدة أن سبب الموجة الحارة يرجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على البلاد؛ ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن متوسط درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة ستصل على محافظة القاهرة والوجه البحري إلى ما بين 38 و40، موضحة أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وطالبت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الابتعاد عن آشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترة بين الظهر وحتى بعد العصر، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة، ومتابعة نشرات الأرصاد الجوية أولا بأول.

من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على سائر الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك نشاطا في حركة الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، موضحه أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فتسجل على القاهرة 38 درجة للعظمى و26 للصغرى، والوجه البحري 38 درجة للعظمى و26 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة للعظمى 25 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 35 للعظمى 25 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى و28 للصغرى، وشمال الصعيد 39 للعظمى و25 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 41 للعظمى و27 للصغرى.