محافظ كفر الشيخ يشكر المشاركين في انتشال جثمان طفل من شاطئ مطوبس

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشتركين من الصيادين وأهالي مركز مطوبس في انتشال جثمان "الطفل يوسف جمعة" 10 سنوات من شاطئ مصيف المغلق.

وجرى التصريح بدفن جثمان الطفل، بمقابر العائلة بقرية رزق جاويش، التابعة لمركز سيدي سالم.

وأهاب محافظ كفر الشيخ بأهالي المحافظة عدم التوجه لمصيف اليوم الواحد بمطوبس لأنه مغلق، وتم وضع ردم وتخصيص حرس لمنع دخول السيارات.

وقال جمال فهمي، رئيس مركز مدينة مطوبس، إن الطفل كان رفقة أسرته عندما دخلوا شاطئ مصيف مطوبس متسللين من الطرق الفرعية، المؤدية للشاطئ بسبب غلقه، ومنع نزول المواطنين فيه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وأثناء استحمام الطفل مع ابن عمه، تعرضا كلاهما للغرق أسفر عن مصرعه غرقًا، وإنقاذ ابن عمه.

يذكر أن مصيف بلطيم يتوفر به كل الإمكانيات وكافة الخدمات للمواطنين، والمصيف مفتوح للجميع دون مقابل وبه شركة متخصصة للإنقاذ، لحماية أرواح المصطافين من كافة محافظات الجمهورية، مما كان له الأثر الطيب في عدم وقوع أي حالات غرق في شواطئ المصيف الستة، خلافا لمصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق الذي وضع به ردم وحفر سرداب لمنع دخول المواطنين، إضافة لوضع لافتات تحذر من دخولهم لوجود دوامات مائية لحين تجهيز المصيف لاستقبالهم.