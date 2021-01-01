موسيماني: حققنا المطلوب في مباراة أسوان

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على أسوان اليوم بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أسوان: «مباراة اليوم كانت فرصة لكي نقدم ردا داخل الملعب في تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل مثالي ينتهي بتسجيل الأهداف، كما حدث في هدف والتر بواليا الثالث، وهو نفس الأمر الذي تعرضنا له في المباريات الأخيرة التي شهدت استقبال شباكنا أهدافًا من هجمات مرتدة».

وأضاف أن الهدف الثاني جاء في توقيت جيد، مما ساعد كثيرًا في حسم المباراة لصالح الأهلي.

وأوضح: «حاولنا مضاعفة الأهداف لكن بحذر. ونجحنا في حصد النقاط الثلاث وسجلنا ثلاثة أهداف، وهذا أمر يجعلنا سعداء وراضين عن مباراة اليوم».

وتابع موسيماني: «بواليا سجل في الدقائق الأخيرة في مباراة اليوم مثلما فعل في المباراة السابقة أمام الإنتاج الحربي، وعليه أن يكتسب ثقة كبيرة من هذه الأهداف».

وقال: «منحت كهربا فرصة المشاركة في آخر ثلاث مباريات وهو اليوم في زيادة فنية وبدنية، وأحرز هدفًا بمساعدة الشحات».

وأضاف أن محمد شريف سجل اليوم هدفًا ولكنه مرهق، ولهذا يتمنى أن يحصل اللاعبون على الراحة المناسبة.

واختتم موسيماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التغييرات التي قام بها خلال مباراة أسوان كان هدفها منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمود وحيد وسعد سمير ومحمود متولي، لكي يعودوا تدريجيا وبشكل أفضل مع اكتساب المزيد من حساسية المباريات.