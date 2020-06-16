إنتل تخفض توقعاتها للإيرادات السنوية

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خفضت شركة إنتل يوم الخميس من توقعات إيراداتها للعام بالكامل بعد أن تراجعت مبيعاتها وتعرضت لخسائر خلال الربع الثاني.

ودفعت النتائج الربع سنوية سهم إنتل إلى الانخفاض مؤقتا بأكثر من 10% خلال ساعات التداول بعد الإغلاق.

وانخفضت إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية بنسبة 22 % على أساس سنوي لتصل إلى 3ر15 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022. وسجلت خسارة صافية بلغت 454 مليون دولار بعد أرباح بلغت أكثر بقليل من 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت إنتل إن أحد أسباب التراجع تمثل في انخفاض إيرادات مبيعات الحواسيب الشخصية بمقدار الربع لتصل إلى 7ر7 مليار دولار.

وعدلت إنتل توقعات إيراداتها، للعام بالكامل، من 68 مليار دولار إلى 65 مليار دولار.