أعلنت الفنانة منة عرفة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، انفصالها رسميا عن محمود المهدي، للمرة الثالثة، قائلة «تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع».

وكان محمود المهدي، قد أعلن في مارس الماضي انفصاله رسميا عن الفنانة منة عرفة، للمرة الثانية، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من خلال خاصية "استوري"، بعد دفاعه عن منة أمام تصريحات إلهام شاهين.

وكتب محمود قائلا: "تم الانفصال والحمدلله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني"، ويعتبر هذا الانفصال هو الثاني بينهما بعدما تم من قبل خلال الأزمة مع الفنان محمد نجاتي بشأن أحد المشاهد بينه وبين زوجته.