 السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية.. والتحريات: السبب ماس كهربائي - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق شقة سكنية بالعمرانية.. والتحريات: السبب ماس كهربائي

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:33 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وبينت التحريات أن وراء نشوب الحريق ماس كهربائى بالتكييف، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بشارع البحر الاحمر من شارع الجزائر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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