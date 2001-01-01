قال الإعلامي عمرو أديب، إنه توقف عند تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع ما قبل الماضي، بأن أزمة انقطاع الكهرباء، من المفترض أن تنتهي يوم الثلاثاء أو الأربعاء الماضي.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن العديد من المسئولين داخل وزارة الكهرباء والإعلاميين صرحوا بأن أزمة الكهرباء، ستنتهي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بناء على تصريحات رئيس الحكومة.



وأكمل: «لا أعترض إن الكهرباء تنقطع، آه ظروف، لكن أنا بتكلم فين التخطيط والرؤية فين المعلومة؟ رئيس وزراء مصر مش عارف الفرق بين الأسبوع الجاي وكمان شهرين؟!»، بحسب وصفه.



وأشار إلى أنه لا يعترض على امتداد الأزمة لمنتصف سبتمبر المقبل، مضيفًا: «المصريين وصلوا لمرحلة آه في مشكلة بس قل لنا إمتى يتقطع، هو في شعب أعظم من كده! لكن رئيس الوزراء في مؤتمره قال هيقطع ساعة أو اثنين، عارفين اللي بيقرا الفنجان».



ولفت إلى أن الجميع حمّل رئيس الوزراء المسئولية في أزمة انقطاع الكهرباء، معقبًا: «قررت تضلم الشوارع وتعمل حاجة للموظفين وتقفل الإعلانات - أنا بقول كل ده مش هيعمل حاجة - وكمان النور يتقطع، إيه المجهود في مواجهة الأزمة؟ أنا كمواطن أسأل كده».