ناشطة مناخية تحتج على خطط بريطانية لتطوير مخطط لحقل نفط وغاز

هاجمت الناشطة المناخية جريتا تونبرج، الحكومة البريطانية حيث انضمت الناشطة إلى متظاهرين في لندن للاحتجاج على التطوير المخطط لحقل روزبانك للنفط والغاز.

وشاركت الناشطة الشهيرة، في مظاهرة خارج منزل وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس، حيث حثت الوزراء على الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.

ومن المتوقع أن يقرر شابس قريبا ما إذا كان سيوافق على تطوير روزبانك، على بعد 80 ميلا شمال غرب جزر «شيتلاند إيلز» الذي يعتقد أنه أكبر حقل نفط وغاز بريطاني يحتاح للتطوير ويعتقد أنه قادر على إنتاج 500 مليون برميل من النفط.

ويقدر نشطاء المناخ، أن حرق هذه الكمية من النفط سيؤدي إلى انبعاث كميات من ثاني أكسيد الكربون أكبر من الانبعاثات التي تصدرها 28 دولة من الدول منخفضة الدخل في عام.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن تونبرج تصريحات تلفزيونية قالت خلالها: «حقيقة أن الحكومة البريطانية تدرس هذا، توضح لنا مدى ابتعادهم عن الواقع».

وأضافت: «كل موجات الحرارة القياسية وحالات الطقس المتطرف التي نشهدها خلال الصيف هي مجرد بداية أزمة وجودية تتصاعد سريعا».

وتابعت: «سنشهد الكثير من هذا. ليس هذا الوضع الطبيعي الجديد، سوف يستمر في التفاقم وسيصبح أسوأ حتى نبدأ في اتخاذ إجراء حقيقي. ولهذا السبب نحتاج إلى القيام بهذا قبل أن يصبح الوضع أسوأ».