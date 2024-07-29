رويترز: إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام

قال مسئول عسكري إسرائيلي كبير، اليوم الاثنين، إن «بلاده تريد إيذاء حزب الله اللبناني، لكنها لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة».

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أفاد مسئولان آخران أن «إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام».

وتحدث هؤلاء المسئولون، بعدما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد لتقييم الوضع، بعد يوم من مقتل 12 طفلا وفتى في هجوم على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مسئولين، لم تكشف عن هوياتهم، القول إن الرد سيكون «محدودا لكنه ذو مغزى».

وأشار التقرير إلى أن خيارات الرد تتراوح بين هجوم محدود على البنية التحتية مثل الجسور ومحطات الكهرباء والموانئ، إلى ضرب مستودعات أسلحة حزب الله أو استهداف قادة كبار بالجماعة.

من ناحية ثانية، أفاد متحدث بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي، أهمية منع تصعيد الصراع بعد هجوم صاروخي بالجولان.

وأوضح المتحدث أن بلينكن والرئيس الإسرائيلي بحثا الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي؛ يسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلهم.