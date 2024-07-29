الخطوط الجوية التركية تعلن رسميا إلغاء رحلاتها إلى لبنان

قال مراسل روسيا اليوم مساء يوم الأحد إن الخطوط الجوية التركية ستعلن رسميا في الساعات القادمة إلغاء رحلاتها إلى لبنان بسبب احتمال وقوع هجوم إسرائيلي محتمل.





وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام لبنانية إن شركة الطيران التركية ألغت يوم الأحد رحلتها من إسطنبول إلى بيروت.



وكانت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، قد أعلنت عن "تأجيل عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء 28 يوليو 2024 إلى صباح 29 يوليو 2024 وذلك وفق الجدول التالي:



وأضافت أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانا لمرة واحدة.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان تحسبا لأي تصعيد إسرائيلي.

وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 11 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، أكد"حزب الله" أن لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان.