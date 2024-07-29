المنتخب الأوليمبي يختتم استعداداته لإسبانيا وسط أجواء حارة في بوردو 

وسط أجواء حارة للغاية ونسبة رطوبة مرتفعة في مدينة بوردو اختتم المنتخب الأولمبي استعداداته لمواجهة أسبانيا غدا الثلاثاء الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة في ختام الدور الاول للبطولة .

وجاء مران المنتخب متنوعا بين تدريبات بدنية وجمل خططية حرص المدير الفني على مراجعتها مع اللاعبين من أجل تنفيذها بإتقان فى مباراة اسبانيا .

ويتصدر اسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه الفراعنة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان نقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط .. ويمتلك الفراعنة أكثر من فرصة للصعود الى الدور الثاني فى حالة الفوز أو التعادل بأي نتيجة.. وتحسم مجموعة من الشروط التأهل فى حالة التساوى فى النقاط هى على الترتيب : فارق الأهداف ثم الأكثر تسجيلا للأهداف ثم اللعب النظيف الذى يتمثل فى عدد حالات الإنذار والطرد .

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت عصر أمس من مدينة نانت إلى بوردو بعد أن استقلت الاتوبيس لمدة 5 ساعات وادى اللاعبون التدريبات على مجموعتين ، المجموعة الأساسية التى لعبت المباراة خاضت تدريبات استشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان ود.صلاح عاشور ..والمجموعة الأخرى من البدلاء الذين لم يشاركوا فى مباراة أدوا تدريباتهم تحت قيادة ميكالى المدير الفني .