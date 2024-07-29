محافظ الوادي الجديد يتفقد خدمات مستشفى الخارجة التخصصي

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الخارجة التخصصي، وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع الزملوط، تواجد الأطباء بالعيادات الطبية المختلفة، والتقى بعدد من المرضى للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكاوى، موجها بالإعلان عن مواعيد عمل العيادات الخارجية والحد من تزاحم المواطنين بشباك التذاكر.

ووجه الزملوط، بدعم الحالات المرضية الحرجة والطارئة المستحقة بالتنسيق بين مديريتي الصحة، والتضامن الاجتماعي، وحصر الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والأجهزة لتوفيرها.