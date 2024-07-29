حميميم: مسيرتان تابعتان للتحالف الدولي اقتربتا بشكل خطير من مقاتلة روسية في سماء حمص السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن مسيرات MQ-9 Reaper التابعة لـ"التحالف" الدولي اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية من طائرة "سو-24" روسية كانت تقوم برحلة مجدولة.



وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك إن الحادثتين حصلا من الساعة 08.57 إلى الساعة 09.00 ومن الساعة 09.50 إلى 09.54 على ارتفاع حوالي 6500 متر في أجواء قرية السخنة بمحافظة حمص.



وأشار إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية ومنعوا الاصطدامات.

وأضاف أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من طائرات "أي-10" الهجومية التابعة لـ"التحالف" انتهكت قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات خلال 24 ساعة.