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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية التركية: نهاية نتنياهو لن تختلف عن مصير هتلر

وكالات
نشر في: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2024 - 9:50 ص

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا، قارنت فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بـ"دخول إسرائيل" لدعم الفلسطينيين، وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وجاء في البيان التركي: "كما لقي هتلر المجرم حتفه، كذلك سيلقى نتنياهو المجرم حتفه"، كما جاء في البيان.

وتابع البيان: "سيتم محاسبة أولئك الذين حاولوا القضاء على الفلسطينيين، تماما مثل النازيين المجرمين، وستقف الإنسانية مع الفلسطينيين، لن تتمكنوا من القضاء على الفلسطينيين"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

يأتي البيان، بعد أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأحد، إن بلاده يجب أن تكون "قوية للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء للفلسطينيين".


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