دخلت قافلة مساعدات إنسانية رابعة، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "دخول قافلة المساعدات الرابعة إلى مدينة السويداء عبر معبر بصرى الشام الإنساني (بريف درعا الشرقي)".

وأوضحت الوكالة، أن القافلة تضم "22 شاحنة تحمل 27 ألف ليتر محروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، و40 طن طحين، إضافة إلى مواد طبية".

وأكدت أن "تجهيز القافلة تم بجهود مشتركة بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية (لم تحددها) والمجتمع المحلي".

ولم تحدد الوكالة تاريخ دخول القافلات السابقة، إلا أنها نقلت عن محافظ السويداء مصطفى البكور، قوله إن قوافل المساعدات الإنسانية نقلت 96 طنا من الطحين و85 ألف ليتر من الوقود إلى المتضررين في المحافظة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح البكور، أن "قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يومياً وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام، ولا توجد أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة".

ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، يسود في محافظة السويداء جنوبي سوريا اتفاق لوقف إطلاق النار، هو الرابع بعد انهيار الاتفاقات الـ3 السابقة، جراء تجدد الاشتباكات وإقدام مجموعة تابعة لحكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز، على تهجير عدد من أبناء عشائر البدو وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد.