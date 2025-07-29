السعودية تعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية برئاسة السعودية، وفرنسا، في نيويورك، إن مخرجات الوثيقة تعكس مقترحات شاملة، وتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتطبيق السلم والأمن للجميع، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ودعا بن فرحان إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل ختام أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية، وفرنسا.