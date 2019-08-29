محافظ الإسماعيلية يكرم أبطال كأس العالم للمنتخبات

كرم اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، أبطال رياضة الغوص و الإنقاذ من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز المتقدمة و الميداليات البرونزية فى بطولة كأس العالم للمنتخبات بالدورة الـ16 التي أقيمت بشرم الشيخ.

واستقبل عثمان العقيد محمد مسلم، رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص و الإنقاذ و التي تضم محافظات الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء و البحر الأحمر والسويس والشرقية و المنوفية ومقرها الإسماعيلية.

وكرم عثمان الفائزين الثلاثة وسلمهم شهادات تقدير ومكآفات مالية، بالإضافة إلى 4 سباحين من الحاصلين علي كؤوس أحسن سباحين فى بطولتى الجمهورية التي أقيمت خلال فبراير ويونيو الماضيين وهم سلمى محمد رمضان مازن محمد السيد فاطمة أيمن مروان محمد رمضان سلمى محمد رمضان عماد هشام محمد فجر أسامة فاروق و السباح عبدالله عماد عبدالله الحاصل علي ذهبية بطولة الجمهورية 2019 و المركز الثاني علي الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة.

تناول اللقاء مقترح توقيع بروتوكول بين المحافظة واتحاد اللعبة، لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة جميع المنقذين العاملين بشواطئ الإسماعيلية .

وأهدى رئيس المنطقة درع الاتحاد المصرى للغوص إلى المحافظ .