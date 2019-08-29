اليوم ختام عروض الدورة 12 للمهرجان القومى للمسرح

تختتم الليلة عروض الدورة 12 للمهرجان القومى للمسرح، وتشهد مسارح القاهرة 12 عرضا مسرحيا منها أربعة عروض فى المسابقة الأولى، وهى «الطوق والأسورة» للمخرج ناصر عبدالمنعم، ويعرض على مسرح الغد بالعجوزة فى 6 مساء، وفى نفس التوقيت يعرض «الرهان» لأحمد الرفاعى على مسرح النهار، وفى الثامنة والنصف تعرض مسرحية «سينما مصر» للمخرج خالد جلال، بمركز الإبداع، كما يعرض على مسرح السلام «حدث فى بلاد السعادة» لمازن الغرباوى.



وفى مسابقة الشباب يعرض بمسرح البالون 6 مساء «حانة الأقدار» لعلى عثمان، وذلك بالتزامن مع عرض «الأرض الحمراء» لمحمد فرج بقاعة زكى طليمات، وفى الثامنة والنصف عرض «شارع 19» لمحمود جمال الجدينى بالمسرح العائم الصغير، و«تريفوجا» لإبراهيم الفرن بمسرح الجمهورية.



وفى مسابقة الأعمال الموجهة للطفل يعرض المهرجان 6 مساء «جزيرة الحياة» لأحمد العلايلى بمسرح متروبول، كما يعرض «بتحلم بوطن» للمخرجة أسماء عبدالراضى بمسرح أوبرا ملك، وفى الثامنة والنصف يعرض «مملكة السوس» إخراج د. جمال ياقوت بمسرح مركز الهناجر، وبالتزامن مع عرض «الجميلة والوحش» للمخرج مصطفى حسن بمعهد الفنون المسرحية.



أكد أسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح ومدير المهرجان عن سعادته بالحالة الثقافية التى أثارتها الدورة 12 للمهرجان، كما أعرب عن رضاه عن مشاركات البيت الفنى للمسرح هذا العام، والتى وصلت إلى ١٢ عرضا مسرحيا، وهو العدد الأكبر من المشاركات لبيت المسرح فى تاريخه ضمن مسابقات المهرجان الرسمية، مشيرا إلى مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة فى مسابقات المحترفين من خلال عرض «أوبرا بنت عربى».