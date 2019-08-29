رئيس «قضايا الدولة» يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلي للهيئة ومستشارو الهيئة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري وكبار رجال الدولة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها المستشار سامح سيد- في بيان، اليوم الخميس- إن برقية التهنئة شملت تمنيات الهيئة بأن يجعل الله - عز وجل - العام الهجري الجديد عام خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار على الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار.