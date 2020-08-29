متحدث التنمية المحلية: الدولة حاضرة لمواجهة ملف مخالفات البناء بمنتهى الحزم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، حول ملف مخالفات البناء، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، تؤكد أن الدولة حاضرة لمواجهة الملف بمنتهى الحزم.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة الداخلية وقوات حماية القانون تسترد حقها بكل حزم وقوة، وتعيد استخدام الأراضي المُتعدى عليها في المشروعات المختلفة.

ولفت إلى أن الدولة تمكنت خلال الفترة، من 8 يوليو الماضي وحتى أمس، من إزالة 3885 حالة إزالة للتعدي على الأراضي الزراعية للدولة، موضحًا أن محافظة المنيا أكثر محافظة تم استرداد منها أراضي تليها محافظة مطروح.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أن الأراضي الزراعية المُتعدى عليها من المفترض أن تغطي احتياجات الأمن الغذائي من السلع أو الخضروات أو الفواكه، قائلًا إن استصلاح أراضي جديدة والاستثمار فيها، يفرض عبئًا على الدولة.

وتابع أنه كان من الأهمية إعادة تخطيط الاستثمارات المتجهة لاستصلاح الأراضي لقطاعات أخرى، مضيفًا أن الدولة تمكنت من إزالة 10 آلاف و884 حالة للتعدي على أراضي الدولة للبناء، بإجمالي مساحة 2.7 مليون متر، منذ 8 يوليو الماضي وحتى أمس.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.